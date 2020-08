Škola od 1. září: Žáci se ve škole budou potkávat co nejméně, v jídelně bez samoobsluhy

„Školy budou od 1. září vstupovat do standardního režimu. Nebude tedy nutné potvrzení o bezinfekčnosti. Třídy budou také vypadat normálně,” sdělil v úterý ministr školství Robert Plaga ( ANO ).

Za přísných hygienických podmínek budou moci fungovat i školní jídelny. Žáci z různých tříd by se v nich ale měli potkávat co nejméně. Jídelny proto mohou obědy vydávat delší dobu, nebo mohou vymezit části místnosti pro jednotlivé třídy. Zakázáno bude samoobslužné odebírání příborů, nápojů, polévek či salátů.

Doporučení k ochraně proti koronaviru se ve školách budou řídit mimo jiné podle semaforu. „Ředitelé škol by proto měli sledovat epidemiologický vývoj v České republice,” řekl k tomu Plaga.

Přehledně: Co se bude dít, když se ve škole objeví nákaza koronavirem?

Přehledně: Co se bude dít, když se ve škole objeví nákaza koronavirem? Věda a školy

Zatím nejsou také zakázané výlety či školy v přírodě, to se ale může kdykoli změnit. „Bude to ale záviset na aktuální situaci,” přiblížil Plaga.

Pokud by se ve škole objevil nákaza, neznamená to, že by se musela zavřít celá škola. „Pokud se ve škole objeví nakažený žák, provede krajský hygienická stanice epidemiologické šetření. Poté rozhodne o případné karanténě nebo o přijatých epidemiologických opatřeních,” uvedla hlavní hygienička Rážová.