Situace v ohniskách nákazy se zklidňuje, hygienici ale zůstávají obezřetní

Pokud by podle ní tento trend pokračoval, existuje i možnost zrušení či omezení současných opatření. „To by mohlo být na stole už tento pátek,“ dodala mluvčí.

Zdali se ale situace zlepšila, bude jasné až poté, co budou otestovány kontakty nakažených koronavirem. „Pokud by to dopadlo ale dobře, mohlo by dojít k uvolnění restrikcí,” dodala Dvořáková.