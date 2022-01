Silné sněžení komplikuje dopravu

Silný vítr zastavil horní úsek kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů. Na Sněžce bylo dnes dopoledne minus 11 stupňů Celsia. Meteorologové varovali, že by vítr měl mít na horách rychlost až 90 kilometrů v hodině. Večer by měl zeslábnout.