Sílí odpor proti další zástavbě u Lipna

Proti masivní developerské výstavbě jsou i další spolky. „Nic z toho, co děláme, by nemělo být vnímáno jako útok na turistiku jako takovou. Rekreace je s Lipnem nerozlučně spjata už od vzniku přehradní nádrže na konci padesátých let. Jde jen o to, aby nebyly nevratně překročeny únosné limity, aby rozumně pojatá měkká turistika bez devastujících účinků mohla na Lipensku fungovat mnoho dalších desetiletí,“ upřesnil cíl snažení předseda spolku Šumava ne na prodej Vladislav Smolka.