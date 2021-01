Signatáři požadují převoz pacientů z přeplněné chebské nemocnice do Německa

Dosud se pacienti s koronavirem převáželi do jiných nemocnic v rámci kraje i mimo něj, i tam již kapacity docházejí, uvedli. K výzvě za otevření hranic sanitkám se připojilo 1700 lidí, uvedli v sobotu signatáři v tiskové zprávě.

Na kritickou personální situaci v chebské nemocnici upozornil před dvěma týdny primář interny Stanislav Adamec. Situace se ale podle něj nijak nezměnila, přibývá pacientů s koronavirem, zatímco personál byl posílen minimálně. „Lékaři i zdravotní sestry jsou už v podstatě za hranou svých fyzických i psychických sil. Okolnosti nás bohužel stále nutí pacienty selektovat. Musíme se běžně rozhodovat, kterému z pacientů umožníme připojení na plicní ventilátor a kterému ne. Obdobné je to s otázkou umístění pacienta na lůžko intenzivní péče,” uvedl Adamec.

Kritickou situaci v chebské nemocnici potvrdil i Vladislav Podracký, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice, kam spadá nemocnice v Chebu a v Karlových Varech. V chebské nemocnici chybí volná lůžka na intenzivní péči, docházejí také lůžka s kyslíkem na ostatních odděleních. Problémem je i nedostatek zdravotnického personálu, v nemocnici vypomáhají lékaři z karlovarské nemocnice a zdravotní sestry z Lázní Kynžvart, i to je ale nedostatečné.

Nemocnice proto pokračuje v převozu pacientů do covidových center v rámci kraje, na vzdálenější trasy, například na Vysočinu nebo do Jihočeského kraje, využívá vrtulník armády. „Pro pacienty je komfortnější převoz na kratší vzdálenosti, ale musí to vyřešit stát na základě mezinárodních úmluv. Převozy musí být se souhlasem pacienta i se souhlasem pojišťovny, která za tu péči platí,” řekl Podracký.