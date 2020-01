Sfouknutý prach vrátil jihlavskou tramvaj do hry

„Vůz měl ve správě jiný odbor,“ vysvětlil šéf oddělení správy realit Ondřej Stránský, že za posun v dění vděčí tramvaj organizační změně na úřadu, díky kterému se majetek města, který se stal památkou nezávisle na vůli úřadu, dostal konečně mezi ostatní památky. Jejich správce začal ihned konat a restaurátorské posouzení, potřebné pro závazné stanovisko památkářů, už mají experti na stole. Jejich souhlas otevře mj. cestu k hledání vhodného dotačního titulu, který by radnici pomohl s financováním prací odhadnutých na tři miliony korun.

„Zrestaurovaný vůz by měl být mechanicky pojízdný, předpokládá se jeho osazení na vzhledově odpovídající repliku bez elektrické výstroje,“ popsal Ondřej Stránský. A protože umístění vozu v nechráněném exteriéru už nepřipadá v úvahu, nabízí se jeho výstava v nějakém veřejně přístupném objektu.

Reálným návrhem je tovární areál v sousedství zoo, jehož využití se aktuálně chystá. Časový horizont restaurace tramvajového vozu sice podle Stránského dán nebyl, nalezení dotačního titulu by ale mohlo věc uspíšit.

První tramvaj se na cestu z jihlavského hlavního vlakového nádraží do centra města vydala na konci srpna 1909. Tento druh dopravy v roce 1948 nahradily trolejbusy. V roce 2012 Jihlava odkoupila torzo první jihlavské tramvaje. Po dílenské renovaci měl být vůz osazen na kolejový úsek zrekonstruovaného secesního mostu U Jánů jako funkční odpočívadlo, odkazující na minulost.

Než se podařilo najít zhotovitele, brněnský expert na historii MHD podal na ministerstvo kultury úspěšný návrh na památkovou ochranu. Náklady na renovaci se tím posunuly v řádech, původní záměr na praktické využití to vyřadilo ze hry. Tramvaj pak upadla do zapomnění na téměř stejnou dobu, která Jihlavanům na počátku minulého století stačila od rozhodnutí vybudovat elektrifikovanou dráhu po její uvedení do provozu.