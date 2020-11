Sestřička v důchodu vyznamenaná Zemanem prodělala covid. Už se zase těší do práce

Strach z nemoci před nákazou ani po ní prý nepociťovala, a to je přitom jen pár let po operaci plic, které jí dnes fungují jen ze 75 procent.

Nevyhnula se jí ani ztráta čichu, která nákazu někdy doprovází. „To se pak vaří báječně, ale ono to nevadilo. Byla v tom i ztráta chuti a nechutenství, to přetrvávalo nejvíc,“ dodala.

To, že i ve svém věku nadále chodí několikrát do měsíce na mnohahodinové směny, bere jako samozřejmost, která k jejímu povolání patří.

Okolí na její ocenění reaguje kladně až na jednu výjimku, s níž se ale rychle vypořádala. „Je to můj dlouholetý kamarád, který si ze mě utahoval, tak jsem mu řekla, že místo toho, abych seděla v hospodě u piva a lamentovala nad tím, co se má jak dělat, tak jsem si prostě nasadila roušku na hubu a šla dělat to, co nejlíp umím.“