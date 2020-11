Sestřička v důchodu neváhala a šla pomoci nemocnici

Sestřička přiznala, že doma o ni mají strach. „Jenže dcera je taky sestrou, taky tady v nemocnici, na chirurgii, takže to chápe,“ doplnila s tím, že by sedět doma ani neuměla.

„Když jsem šla do důchodu, myslela jsem si, že to doma bude poklidné. Mě to ale nebaví, i když je pořád co dělat. Ale člověk potřebuje mezi lidi, ti mi moc chyběli. A jsem ráda, že jsem mezi nimi,“ vysvětlila, proč kromě touhy pomoci bývalým kolegům a kolegyním nastoupila v době koronaviru opět do nemocnice.