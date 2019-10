Šestadevadesátiletý generál Boček, jehož chce Zeman vyznamenat, byl hospitalizován

Jeho válečná anabáze začala v 16 letech o Vánocích roku 1939. Přes Slovensko, Maďarsko, Řecko a Turecko se dostal do Bejrútu a odtamtud lodí do Francie, kde zažil už jen ústupové boje. Poslední lodí se pak dostal do Británie, kde vstoupil do RAF a pracoval jako mechanik, i když snil o létání. To se mu nakonec splnilo. Britské velení ho poslalo na výcvik do Kanady. Do Británie se vrátil na podzim roku 1944 a ihned se zapojil do boje, jako pilot spitfiru československé 310. stíhací perutě létal jako doprovod bombardérů.