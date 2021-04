Senátoři řeší, zda lze obvinit Zemana z velezrady kvůli slovům o Vrběticích

„Předpokládám, že se možností podání pro velezradu budeme minimálně zabývat. Ale věci je nejprve potřeba dát dohromady a podívat se na to, jak se na situaci dívají odborníci,“ uvedl.

Informaci potvrdil i senátorský klub ODS a TOP 09 na Twitteru. O žalobě bude jednat v úterý. „Kroky prezidenta republiky v posledních dnech ukazují, že prezident nejedná v zájmu České republiky. Tyto kroky není možné dále přehlížet,“ stojí v oznámení.

Senátorský klub ODS a TOP 09 se bude v úterý na svém jednání zabývat návrhem podání žaloby na prezidenta Miloše Zemana. Kroky prezidenta republiky v posledních dnech ukazují, že prezident nejedná v zájmu České republiky. Tyto kroky není možné dále přehlížet. https://t.co/cQF7nSLk0n — Senátorský klub ODS a TOP 09 (@KlubODSaTOP) April 26, 2021

Vystrčil již v nedělním pořadu Partiie televize Prima řekl, že prezident podle něj prozradil veřejnosti údaje z živého případu, čímž ohrozil vyšetřování i bezpečnost ČR.

Narážel tak na jeho televizní projev, ve kterém mluvil Zeman mimo jiné o tom, že kromě možného zapojení agentů ruské vojenské tajné služby GRU do explozí ve Vrběticích pracuje policejní vyšetřování i s druhou verzí, kterou má být neodborná manipulace s výbušninou.

Zároveň ruská média vyzdvihla jeho slova o neexistenci přímých důkazů o přítomnosti ruských tajných agentů v muničním skladu. Zeman v projevu uvedl, že je to údaj ze zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS). Zmínil také, že policie prověřuje, zda dva muže neprovedl do areálu zástupce firmy Imex. Tato informace se dříve veřejně neobjevila, je tak možné, že pocházela z vyšetřovacího spisu.

„Prezident ve svém vystoupení říkal věci, které vím bezpečně, že byly označeny jako důvěrné na tajných jednáních,“ zopakoval nyní Vystrčil.

Kocábova petice

Zároveň potvrdil, že již zaregistroval i petici, kterou jako výzvu adresovanou Senátu právě k podání ústavní žaloby na prezidenta kvůli velezradě iniciovala v neděli skupina osobností v čele s Michaelem Kocábem.

„Dle našeho názoru se prezident Zeman opět zachoval jako obhájce a agent Ruské federace a nikoli jako hlava našeho státu, která má hájit zájmy České republiky. Ve svém projevu relativizoval důkazy a důvěryhodnost závěrů našich tajných služeb,“ stojí v textu, který v době vzniku článku podepsalo přes tisíc lidí.

„S iniciátory petice jsem zatím nemluvil, ale Michaelu Kocábovi jsem na ni dokonce odpovídal. To si ale přečte sám,“ dodal Vystrčil.

Hrozí „facka“ od Ústavního soudu

Novinky se v té souvislosti obrátily na senátora a advokáta Václava Lásku (SEN 21), který v roce 2019 již jednu ústavní žalobu na Zemana inicioval, a to v souvislosti s možným hrubým porušení Ústavy. Ta popisovala skutky od nečinnosti v případě jmenování profesorů po vystupování v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou. Návrh však tehdy narazil ve Sněmovně, kde má na rozdíl od Senátu většinu ANO a ČSSD, kterou v těchto věcech tradičně podporují komunisté a SPD.

Láska nyní zdůrazňuje, že každá taková žaloba musí být dobře zdůvodněna. „Nestačí jednoduché ‚poškozuje a ohrožuje zájmy ČR‘, chápu, že je to tam vidět, ale abych jako právník mohl říct, že taková žaloba má šanci a chci ji podpořit, musí to být na papíře a precizně definováno,“ uvedl.

To nejhorší, co by se podle něj mohlo stát, je, že bude případná žaloba schválena oběma komorami parlamentu a následně pohoří u Ústavního soudu. „To bychom si dali pořádnou facku,“ řekl Láska.

A doplnil, že i nyní by se klonil spíše k žalobě pro hrubé porušení Ústavy, nikoli za velezradu. Odkazoval přitom na další Zemanovy výroky v pořadu Partie například o tom, že by nemusel rozpustit Sněmovnu, pokud by se na tom usnesla její třípětinová většina. „To je typický příklad. Nemá právo, ale povinnost to udělat,“ podotkl.

Kysela: Dílek skládačky

Ani podle ústavního právníka Jana Kysely by Zemanova slova k Vrběticím sama o sobě k podání žaloby za velezradu nestačila, mohla by však sloužit jako její součást.

„Když by se vám podařilo doložit, že jednání prezidenta republiky dlouhodobě směřuje proti svrchovanosti České republiky a spíše hájí zájmy v tomto případě Ruska, nebo v jiných souvislostech Číny, mohl by tohle být dílek ve skládačce,“ vysvětloval Kysela.

Dodal, že mu možné vynesení informací z tajného spisu nicméně připomíná především parametry trestného činu. „Dokud je v úřadě prezidenta republiky, není možné ho stíhat. Bylo by to možné až poté, co prezidentem přestane být,“ uvedl.

Kauza Vrbětice začala minulou sobotu, kdy vyšlo najevo, že podle odhalení tajných složek jsou z výbuchu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 důvodně podezřelí agenti ruské vojenské rozvědky GRU.