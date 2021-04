Senátoři podpořili zákaz dětských dluhů

„Cílem je vyřešit nestoudnou situaci kolem dětských dluhů,“ představila v horní komoře novelu ministryně spravedlnosti Maria Benešová (za ANO). Zvýšit má novela ochranu dětí v právních vztazích. Zabránit má také tomu, aby děti do dospělosti vstupovaly s finančním břemenem.

Zákon počítá s tím, že vymáhání peněžitých dluhů dětí bude možné jen do výše majetku jedince ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost.

Škodu, kterou způsobí dítě mladší 13 let, má pak podle novely hradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Z tohoto pravidla zavádí návrh dvě výjimky, a to pokud škodu způsobí na základě úmyslného trestného činu, nebo pokud to dovolí jeho majetkové poměry. Jde například o případ, kdy dítě zdědí rozsáhlé jmění.