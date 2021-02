Senátoři navrtali pandemický zákon, stav nouze skončí možná bez náhrady

Předseda senátorů ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra Právu řekl, že je zákon nutné upravit. „Shoda je, že musíme opravit neprovázaný paragraf jedna a dvě, protože jinak by Sněmovna mohla zrušit pandemickou pohotovost, ale vládní opatření by platila dál,“ řekl Právu.

V praxi by to znamenalo, že by Sněmovna nemohla vládní opatření rušit. Lidé by se pak nemohli proti opatřením soudně bránit a nemohli by uplatnit ani nárok na náhradu škody.