Senátor Hraba: Za kauzy STAN je odpovědné vedení. Farský a Michalik by měli rezignovat

Hnutí STAN podle posledního průzkumu agentury Kantar klesá podpora, a to i kvůli posledním kauzám. Rozumíte voličům?

Je otázka, jestli je to kvůli posledním kauzám, nebo kvůli tomu, jak se vyvíjí ekonomika a celková nálada ve společnosti. Kauzy nebo aférky asi budou mít svůj vliv. Ale myslím, že to je daň za to, že je hnutí STAN ve vládě a je nasvíceno. Leckteré věci se zdají být výsledkem činnosti STAN, i když to tak není.

Že za to můžou mimo jiné kauzy členů STAN, řekl analytik Kantaru. Proč se dějí?

Důvodem je někdy nedocenění veřejného mínění a nedocenění toho, jak může být vnímána třeba byznysová minulost či jak může být vnímáno, že se někdo baví o odměně za advokátní činnost. Nejedná se o žádnou kriminální činnost, ale je to špatně. Stávat by se to nemělo, to je jednoznačné.

Není to i tím, že jste si mysleli, že nebudete po volbách tolik v „hledáčku“?

To musel předpokládat každý. A pokud to nepředpokládal, tak je to velká chyba. Některé věci, které se zdály být podřadné, tak jsou nyní pro lidi i média podstatné.

Když to vezmeme konkrétně, tak Stanislav Polčák zkombinoval práci advokáta a práci europoslance a měl inkasovat milionové provize. Už jste naznačil, že to byl podle vás přešlap.

Byl, podcenil to. Myslím, že ani teď, kdyby mohl vrátit čas, by to neudělal. Není to něco naprosto zásadního, podcenil ale hrubě, jak to vnímá společnost. A to je nepochybně chyba.

Zmínil jste, že to nebylo nezákonné. Neměly by se podle vás změnit zákony tak, aby už tohle bylo za hranou?

Jediná možnost, která mě napadá, jak by se mohly změnit, je neslučitelnost výkonu funkce advokáta, notáře, exekutora a člena zákonodárného sboru. Nemyslím ale, že by to na základě jednoho přešlapu mělo být na stole. I když si to dokážu představit.

Opozice vás kvůli tomu označuje za politicko-podnikatelský projekt. Jste takový projekt?

Rozhodně ne, zásadně to odmítám. Na základě činnosti nebo aktivit dvou, tří, čtyř lidí je nefér hodnotit celé hnutí. Je to urážka lidí, kteří pro stát pracují ve dne v noci 24/7. A je to nefér i kvůli lidem, kteří to podcenili.

A aktivita pana Polčáka? Není politicko-podnikatelská?

Nemyslím. Nevím, v jaké fázi věděl, kdy to bude řešeno zákonem a kdy to nebude řešeno žalobou. Záleželo ale i na Sněmovně, kde neměla nynější koalice většinu, a na Senátu. Pokud by to byl politický byznys, tak to bylo velmi rizikové.

Měl by znovu kandidovat pod značkou hnutí STAN do Evropského parlamentu?

To je na rozhodnutí Stanislava Polčáka. Vykonal pro STAN mnoho věcí. A odepisovat ho předem je chyba.

I šéf STAN Vít Rakušan řekl, že ho nepodpoří. Nebude to vypadat špatně pro hnutí?

Záleží na jeho rozhodnutí, zda bude mandát obhajovat. Pak bych to nechal na hnutí jako celku, tedy jeho členech a registrovaných příznivcích.

A váš názor?

On ví, že udělal chybu, a to je mnohdy cennější, než když si člověk myslí, že je bez chyby.

Další kauza v posledních dnech se týká ministra školství Petra Gazdíka, který dle jeho slov zapomněl na podíl ve firmě. Jak může člověk, který je ve vedení země, zapomenout na to, že má podíl, a tudíž střet zájmů?

Může. Myslím, že to byla chyba managementu, že mu to nepřipomněl. Může se to stát, řešila se spousta věcí, nastoupila energetická krize, začala krize na Ukrajině. Ale na druhou stranu mu to měl jeho tým připomenout.

Neměl si to pohlídat sám?

Samozřejmě, že měl. Ale v případě, že řešíte řadu dalších závažnějších kauz, tak tohle je věcí týmu, který mu to má říct. Jsem si stoprocentně jistý, že na to zapomněl, protože je to bagatelní věc. Šlo o školáckou chybu a zapomnětlivost.

Kauzy pro vás jako pro senátora asi nejsou příjemné. Řešilo se to uvnitř hnutí?

Projednávali jsme, jestli byl styl komunikace vhodný. A probírali jsme, jak předejít nedorozuměním a tomu, že někdo na něco prostě zapomene.

A jaký byl výsledek?

Zlepšit komunikaci, více se ptát a být důslednější v analýze, zda něco nemůže být problémem, byť to právním problémem není. Tedy jestli to nemůže být veřejností negativně vnímáno.

Odpovědný je za to podle vás kdo?

Politické vedení, které má nastavit systém tak, aby k tomu nedocházelo. Vzhledem k tomu, že k tomu došlo, tak tam odpovědnost je.

Tam seděl donedávna i Stanislav Polčák. Je tam také Jan Farský a Věslav Michalik. Nemělo by se vedení strany vyměnit?

Pokud by se měnilo vedení, tak by to mělo být otázkou celostátního sněmu. Jestli bude v mimořádném, či řádném termínu, o tom poběží diskuse. Zatím to ale vypadá, že by se mohlo počkat do řádného termínu.

Co si myslíte vy? Mělo by být vyměněné vedení?

Stanislav Polčák udělal chybu. A podle mého názoru reagoval správně, že rezignoval.

Zůstávají tam ale ještě minimálně pánové Farský a Michalik.

V případě Jana Farského si myslím, že by mohl asi učinit totéž, a nechť mu potom delegáti třeba dají znovu důvěru. Neudělal nic kriminálního, ale asi bych to na jeho místě udělal.

A Michalik?

Taky.

Nemyslíte si, že kvůli kauzám přijde hnutí o politické body?

Může. Podpora veřejnosti se tvoří nicméně nejen na základě novinových titulků, ale i na základě toho, zda naši ministři udělali to, co měli. Nedokážu odhadnout, na kolik mají vliv na preference kauzy a na kolik působení ve vládě, která má výchozí podmínky nejhorší.

Podle Kantaru od hnutí STAN odtahuje voliče také Petr Fiala, který je silným lídrem. Dokáže je Vít Rakušan získat zpátky?

Zpátky může voliče získat konzervativní politika. Celé společnosti by prospěl návrat ke konzervativnějším základům. Například ODS provedla konzervativnější úkrok a svědčí jí to. Sociální demokraté to udělali přesně opačně a vymstilo se jim to. Myslím, že příklon a inklinování k pirátskému vidění světa nám spíš uškozuje.

Může být Vít Rakušan stejně silným lídrem jako Fiala?

Může být. Určitě.

Sám Rakušan ale označil Fialu na kongresu ODS jako nejsilnějšího lídra české politiky. Dokáže se mu přiblížit?

Petr Fiala je momentálně nepochybně nejsilnějším lídrem. Má za sebou uskupení SPOLU. Přiblížit se k němu bude pro Rakušana určitě výzva.

Zmínil jste Piráty. Vy patříte k těm, kteří proti nim otevřeně vystupují. Jaká je nyní v koalici atmosféra?

Co se týká mě, tak k některým pirátským představitelům mám naprostý respekt. Máme sice různé názory, ale neznamená to, že bychom měli vůči sobě zášť. U některých pirátských členů ale vidím zášť vůči konzervativnějšímu vidění světa. Ale nemyslím, že vrcholní představitelé by takoví byli. S nimi mám korektní vztahy.

Takže problém je pro vás u řadových členů, kteří například přispívají na fórum?

Jednak a jednak i naladění „zadupat konzervativce do země“. To se mi nelíbí.

Co byste řekl, kdybyste měl stručně uvést, kdo jsou Piráti?

Piráti byli stoupající hvězda české levice a narazili na svůj strop.

A jejich ideologie? Jak ji vnímáte?

Je internacionalistická. Jak se vyvíjí Pirátské strany v Evropě, kde jejich podpora padá, tak to kopíruje i česká realita. I když trochu se zpožděním.

V příštích volbách by bylo pro STAN tedy lepší spojit se se stranami, které jsou nyní v „konzervativní“ koalici SPOLU?

V příštích volbách zásadně samostatně.

A v případném vyjednávání o vládě? Máte nyní blíže ke SPOLU?

Já osobně určitě.

