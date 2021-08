Šéfka TOP 09 Adamová: Část migrantů bych přijala. Jen prověřené a začala bych dětmi

Má koalice Spolu v Praze tu nejlepší možnou lídryni?

Nemám ráda, asi jako většina z nás, samochválu a řídím se tím, že smrdí. Ale jsem ráda, že mi dali naši kolegové důvěru a že v současné době už nikdo nezpochybňuje, že jsem lídryně v Praze. Tím narážím trošku na ty krkolomnosti na začátku. To už je dávno zapomenuto.

Ano, část pražské ODS z toho, že jste jedničkou kandidátky, nadšená nebyla a raději by tam možná viděla třeba starostku Prahy 2 Jana Černochovou. Mluvilo se i o tom, že by to chtěli vyměnit za odvolání primátora Zdeňka Hřiba. Jak se vám to poslouchalo?

Myslím, že kdo chce být v politice, měl by mít určitou formu odolnosti. Nejsme z cukru a musíme počítat s tím, že jsou na nás různé názory a existují různé zájmy.

V posledních průzkumech se pohybujete na druhé třetí příčce s tím, že vítězství ANO je v rámci statistické chyby. Dříve se ale strany u moci střídaly a vládní strany oslabovaly. Teď je Andrej Babiš ve vládě osm let a máme za sebou pandemii, během které zemřelo 30 tisíc lidí. Proč opozice v tuhle chvíli jasně nevede?

Myslím, že jedna z vládních stran zcela jednoznačně oslabuje, a hlasy se přelévají nikoli, jak jste říkala, že dříve bylo běžnější mezi opozicí a vládní koalicí, ale teď přímo v rámci vládní koalice. Hnutí ANO již úplně vysosalo voliče ČSSD a šlo z původně hnutí „pro všechny“ s trochou pravicovosti i levicovosti do opravdu velmi levicového hnutí, které už cílí vysloveně na lidi, kteří jsou do velké míry závislí zejména na státu. Různými dárečky a nezodpovědnou politikou do budoucna, která nás vlastně jenom víc a víc zadlužuje, se snaží mít tyto skupiny stále připoutané u sebe.

Zdůvodňujete to tedy tím, že zafungovalo „rozdávání“, nicméně analytik CVVM Jan Červenka v rozhovoru pro Info uvedl, že „nemohl nastat velký přeliv hlasů k opozici, která se, pokud jde o pandemii, chovala mnohem hůř a nezodpovědněji než menšinová vláda, které házela všemožně klacky pod nohy, zpochybňovala protiepidemická opatření a pokoušela se je rušit soudní cestou, blokovala prodlužování nouzového stavu atd.“. Nemůže na tom něco být?

Nevím, jestli (Červenka) nežije v nějaké paralelní realitě, ale myslím si, že ano. Málokterá vláda měla takhle konstruktivní opozici. My jsme v době pandemie sestavili svůj odborný AntiCovid, tým, který každý týden přicházel s našimi doporučeními, a velmi často jsme vládě nabízeli pomocnou ruku.

Považujete se za političku, která umí říkat nepříjemné věci?

Já myslím, že jo.

Když bychom to tedy vzali na konkrétním příkladě. Máte v gesci v rámci strany a teď i koalice sociální politiku. Jaké výzvy nás v téhle oblasti podle vás čekají i s ohledem na velké náklady, které nás pandemie stála. Bude se muset v resortu šetřit?

Určitě je největší výzvou stárnutí populace. To znamená, že nejvíce nás pálí to, abychom měli na penze. Klíč k tomu je nebát se důchodové reformy.

V tomhle směru vláda promarnila osm let, protože hnutí ANO a ČSSD jsou spolu ve vládě osm let a neudělaly nic jiného, než že zrušily reformu předchozí a ničím jiným ji nenahradily. Ale už v roce 2030, což se může zdát hodně vzdálené, ale to jsou dvě volební období a něco málo, pokud něco neuděláme, budeme mít systém v obrovském propadu.

Takže musíme mít odvahu lidem říct, že se musí snažit na své stáří také trochu přispět. A ne každý si to samozřejmě může dovolit, když vydělává opravdu minimální mzdu. Druhá rovina je, že chceme systém mezigenerační solidarity, kdy jedno procento odvodů budete moci přispívat na penzi svých rodičů.

Ale neobejdeme se třeba i bez toho, abychom řešili věk odchodu do důchodu. Máme hranici 65 let, která se má přehodnocovat každých pět let.

Máte odvahu říct, že dnešní dvacátníci nemají zkrátka jisté, že ty důchody budou mít?

Musíme udělat všechno pro to, aby měli. Strašit je tím, že nebudou mít penze, by bylo vlastně přiznání selhání, že to neumím řešit. Pokud nic neuděláme, tak to tak bude.

Chcete být ministryně práce a sociálních věcí?

Jsem připravena tuto výzvu vzít.

V druhé koalici se (v sociální oblasti) profiluje Olga Richterová (Piráti), která proti vám kandiduje i v Praze. Byla byste i ochotná resort přepustit, kdyby šlo o jednu z věcí, na kterých by vyjednávání po volbách stálo?

Tak pokud by to mělo být na tom. (úsměv) Jsem člověk, který nelpí na ničem z toho, co dělá a jakou funkci zastává. Obecně si myslím, že je zdravé na těch věcech příliš nelpět a mít nadhled. Olgu považuji za kvalitní političku a vnímám ji jako člověka, který se rychle zorientoval. Stejně jako já ne úplně vystudovala věci, které souvisí se sociálními otázkami. Ona je překladatelka, já ekonomka. Myslím, že ví, která bije.

Na konci května Dominik Feri (ex TOP 09) kvůli obvinění ze sexuálního násilí rezignoval, jak na mandát poslance, tak na místo na pražské kandidátce. Chybí vám?

Určitě z hlediska toho, jaký byl pracant a jak uměl témata komunikovat s lidmi, to ztráta je. To nezastírám. Na druhou stranu to, co se stalo, jde těžko omluvit, ale myslím, že reakce byla jediná možná rychlá a správná. Prostě to bylo těžko omluvitelné.

Nevěříte tomu, že obvinění jsou falešná, jak on tvrdil?

Podívejte, nejsem tady od toho, abych vyšetřovala jakoukoliv trestněprávní kauzu. To je úkolem policie. Myslím si, že se tak děje. Nemám aktuální informace, v jaké je to fázi.

Ptám se, protože jste řekla, že je to „neomluvitelné“.

To proto, že i když má jako každý jiný občan nárok na spravedlivé vyšetření, případný soud a presumpci neviny, tak z pohledu politického bylo nutné uplatnit presumpci viny, což se snažíme a vyžadujeme i po jiných politicích v jiných stranách, kteří tak nečiní.

Jste stále v kontaktu?

Teď jsme si několik týdnů nepsali.

Nikdo vás předtím na takové chování z jeho strany neupozornil?

Ne, to opravdu ne. A vlastně mně přijde to hodnocení, že něco bylo „veřejné tajemství“, velmi zvláštní v tom, že když by to skutečně všichni už tehdy věděli, jak se teď tváří, proč nám to jako politické straně, která s ním počítala ve volbách, neřekli.

Mluvíte často o tom, že kampaň ze strany hnutí ANO je spíše proti Pirátům a STAN, a čekáte, že přijde něco i na adresu koalice Spolu možná i tím, že posilujete v průzkumech. Kam myslíte, že by to mohlo směřovat?

Když někomu jde o tolik jako panu Babišovi, kterému hrozí vězení, opravdu již ukázal, že bude ochoten přistoupit k velmi nechutným praktikám – osočování lží a vytahování témat, která vlastně nejsou vůbec relevantní, ale ví, že jimi přispěje na strunu nenávisti. Třeba v otázce migrace.

Není pro vás migrace tématem voleb?

Je určitě důležité, ale není to téma, které by bylo to nejpalčivější v současnosti.

Je to ale součástí veřejného diskurzu, protože ti lidé zkrátka nezmizeli. Například podle informací agentury Frontex přechod vnějších hranic Evropské unie se za poslední půlrok zvýšil na šedesát jedna tisíc případů, což je o 59 procent více než loni tou dobou. Jak to řešit?

Musíme hledat zaprvé společné řešení na obranu a ochranu vnějších hranic EU. Samozřejmě je to také otázka azylového řízení, které by bylo potřeba, aby bylo co nejrychlejší, aby se ti, kteří nemají nárok získat azyl, co nejvíce a nejrychleji vraceli zpátky do zemí původu. Ale je to také otázka třeba pomoci právě v těch zemích původu.

O pomoci v zemích původu často slyšíme právě i od premiéra Babiše. Ale nemělo by Česko část z nich přijmout?

Nejsme pro kvóty, ale určitě jsme pro dobrovolnou pomoc zejména svým partnerům v rámci EU, kteří jsou těmi nárazníkovými zeměmi. A velmi jsme stáli o to, aby vláda udělala alespoň to symbolické gesto, jednalo se o pár desítek uprchlíků dětského věku bez doprovodu z řeckých táborů. Ani toho nebyla vláda schopná.

A pak se tady lidé, jako je pan (ministr vnitra Jan) Hamáček, paní (ministryně práce a sociálních věcí Jana) Maláčová a další z ČSSD, prsí tím, že oni zastavili migraci do Česka. Buďme k sobě upřímní. Do Česka uprchlíci moc nechtějí jít.

Kdybyste byli ve vládě, nabídli byste „nárazníkovým“ zemím, že tady přijmeme i část dospělých uprchlíků?

Pro mě je relevantní bavit se o tom, co je teď opravdovým problémem ČR.

Neodpovídáte mi na otázku.

Promiňte mi, ale naskakujete Andreji Babišovi...

Přečetla jsem vám data, že počty na evropských hranicích opět stoupají.

Ano, říkám, ať pomáháme, jak už jsem přiblížila.

Zároveň prosím nedělejme z toho téma, které je ožehavé pro Česko, když tady na hranicích skutečně nejsou stovky uprchlíků. Z toho hlediska je to opravdu zastírání těch důležitých témat, že jsme druhá nejrychleji se zadlužují země v EU, že nejsme připraveni na podzim, abychom zvládli epidemii, která stále nezmizela.

Stále jsem se ale ptala na jinou věc, a sice, zda byste jako členka vlády nabídla nárazníkovým zemím, že část přijmeme.

Odpověděla jsem. Ano, část těch, kteří jsou v těch táborech, ale zase „prověření“, a začněme dětmi. Bavili jsme se tady o konkrétním projektu, kde už jsme měli i více rodin, než bylo potřeba, které by se o ty děti postaraly, rozptýleně po celé republice, Takže by si nikdo ani nevšiml, že to je nějaká „vlna“. To by nebylo ani možné tak nazvat. Spíše symbolická pomoc našim partnerům, kteří s tím problémem mají reálnou zkušenost.

Z jakých důvodů není STAN součástí koalice Spolu? Co řeší kvůli svým politickým aktivitám s policií? V čem změnila názor na LGBT komunitu?

Poslechněte si celý rozhovor v úvodním audiu nebo si ho pusťte ve své oblíbené podcastové aplikaci.