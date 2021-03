Šéf ZOO Dvůr Králové: Hrozí, že budeme muset začít utrácet zvířata

„Některá (zvířata) by bylo nutné přesunout do jiných zoo po celém světě, jiná by nezbylo než utratit. Jde sice o naprosto krajní řešení, k němuž ale současná situace pomalu spěje,“ nastínil Rabas.

„Ministerstvo financí by mělo poskytnout ministerstvu životního prostředí nezbytné prostředky nad rámec běžné státní dotace rozdělené posléze mezi jednotlivé zoo podle náročnosti provozu. To by byla jedna z cest, jak současnou situaci řešit,“ míní Rabas.

Například zlínská zoo bude muset v případě pokračování přísných opatření a uzavření pustit do světa dospívající tygří mláďata, která si původně hodlala ponechat.

„Je to jedna z variant, jak ušetřit. Ale budeme vyjednávat, zda by se přesunula do jiné zoo dočasně, nebo trvale. Bohužel,“ přiznal Právu ředitel zlínské zoo Roman Horský.

Rabas: Nejvíce doplácejí nejschopnější

Podle Rabase na nynější stav nejvíce doplácejí nejschopnější zahrady s menšími příspěvky od zřizovatelů a vysokým podílem financí z vlastní podnikatelské činnosti.

„Zahradám, jejichž provoz zřizovatelé méně dotovali, tak vypadla většina rozpočtu,“ upřesnil Rabas.

Královédvorský Safari park dostal loňský lockdown do ztráty 30 milionů. Schodek se pomocí injekce od zřizovatele ve výši 13 milionů podařilo do konce loňského roku srazit na nulu.

Ztráty zahrad jdou do milionů

Aktuální ztrátu vzniklou od 18. prosince, kdy se opět zavřely brány zoo, odhadují ve Dvoře Králové minimálně na pět milionů korun.

„Adekvátní pomoc státu by byla opravdu velice potřebná,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Pražská zoo vykazuje od začátku celé krize propad příjmů 133 milionů. Za uvedené období jí chybí tři čtvrtě milionu návštěvníků a její ztráty jsou podle něj relativně mnohem vyšší, než je tomu u jiných zoologických zahrad u nás.

Pokud zůstanou brány zlínské zoo zavřené do konce března, ztráta na příjmech ze vstupného dosáhne sedmi milionů korun a na konci dubna pak víc než dvojnásobku. „Současný provoz zoo zajišťujeme z příspěvku zřizovatele a ze svých rezerv. Vystačí to ale jen do konce dubna,“ dodal její ředitel Horský.

Zahrady volají o pomoc, obracejí se na Babiše

Několik zahrad proto požádalo ve společném dopise premiéra Andreje Babiše (ANO) o řešení problémů.

Pokud zjistíme, že by ještě některé zoo zůstaly bez pomoci, budeme hledat další možnosti financování Richard Brabec, ministr životního prostředí

„Tento týden jsem jednal o další pomoci zoo, mohu potvrdit, že znovu navyšujeme náš dotační titul, konkrétně o dvojnásobek oproti loňskému roku. Zoologické zahrady tak od března mohou žádat o rychlou pomoc v celkové výši 40 milionů,“ řekl Právu Richard Brabec (ANO), ministr životního prostředí.

„Podpora je cílená zejména na pořízení krmiva pro chované druhy, v tom je role MŽP,” dodal Brabec.