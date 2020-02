Šéf zahraničního odboru Hradu: Pochybuji, že výhružný dopis pro Kuberu je pravý

„Dopis jsem viděl až poté, co ho zveřejnil server Aktuálně. Oficiálně mi ho nikdo nedoručoval, nepředával a nevím, jak byl doručen na Hrad,” řekl Novinkám Jindrák.

Dokument zveřejnil server Aktuálně.cz ve středu. Jedná se o strohý a autoritativním tónem podaný výčet důvodů, proč by Kubera neměl podniknout návštěvu Tchaj-wanu, a toho, jaká odplata čeká jeho, potažmo Česko a české firmy, pokud neuposlechne. Dopis postrádá pozdrav i rozloučení.

„Určitě není oficiální. Oficiální komunikace má nějaká pravidla. Nevím, jak dopis vznikl, kdo ho napsal, není podepsaný a není tam vůbec nic. Mohl to napsat kdokoliv, kdekoliv a poslat to jako 'fejkové'. Kdo ví stoprocentně, že to psala čínská ambasáda? Tento styl komunikace je absolutně nestandardní a já mám velké pochybnosti o tom, jestli je vůbec pravý,” pokračoval Jindrák.

Čínská ambasáda na dotaz Novinek ohledně pravosti materiálu během čtvrtečního dne zatím nereagovala.

V dopise, který zveřejnil server Aktuálně a který má razítko hradní podatelny z 13. ledna, se píše například o porušení principu jedné Číny. Má odradit Kuberu od jeho plánované cesty na Tchaj-wan.

„Návštěva Tchaj-wanu předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou, jakožto druhým nejvýznamnějším představitelem České republiky, za jakýmkoliv účelem nebo v jakékoliv formě, nese známky oficiální návštěvy. V takovém případě se jedná o vážné porušení principu jedné Číny,” uvádí se v dopise.

Dostal Kubera neověřený dopis přímo od Zemana?

Co Jindrák ale potvrdil, je existence interního přípisu z 13. ledna, který vytvořil a dal ho prezidentovi. Právě tento přípis, kde Jindrák nedoporučuje Kuberovi na Tchaj-wan jet, se měl společně s výhružným dopisem dostat k zesnulému předsedovi Senátu. Zatím ale není jasné jak. Jindrák sám pouze uvedl, že přípis dal prezidentovi, co se s ním dělo dál, neví.

„To je to, co mě na tom zlobí, protože to byla moje interní komunikace s prezidentem o informacích o tom, jaký je výsledek tchajwanských voleb a jaký to může mít dopad na česko-čínské a česko-tchajwanské vztahy. Já jsem to dával prezidentovi, co se s tím dělo dál, nevím,” řekl Jindrák Novinkám.

Není tak jasné, zda Kubera dostal Jindrákův přípis o nevhodnosti cesty na Tchaj-wan společně s výhružným dopisem, jehož pravost nebyla ověřena, přímo od prezidenta Miloše Zemana na novoročním setkání 14. ledna. Podle Aktuálně měl oba dokumenty dostat Kubera na slavnostním obědě.

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček to nevyvrátil. Situaci odmítl komentovat.

Dopise se našel po Kuberově smrti

To, že Kubera dopis opravdu dostal na zmíněném novoročním obědě, Novinkám potvrdil ředitel Kanceláře předsedy Senátu Petr Kostka.

„Jestli pan Kubera dostal dopis od pana prezidenta nebo pana Jindráka, to nevím. Ale dostal ho na tom novoročním obědě na Hradě. On mi jen řekl, že dostal dopis. Dal si ho do své tašky s dokumenty. My jsme dopis našli až po jeho smrti,“ řekl Novinkám Kostka.