Šéf Pirátů na Praze 1: Vítr může vát od developerů

Myslím si, že je to velký krok zpátky. Od začátku byly ve hře nezdravé ambice Petra Hejmy (My, co tady žijeme, STAN) být starostou. Už když jsme před rokem my s ním podepisovali koaliční dohodu, předhazoval nám, že mu ODS nabízela starostenský řetěz, ale on ho odmítl. Na starosti pak měl územní rozvoj, ale nedělal nic. Když bylo potřeba, aby se městská část vyjádřila k významným developerským projektům, suploval úlohu Petra Hejmy náš předseda komise územního rozvoje Tomáš Vích. Protože starosta Pavel Čižinský (Praha 1 sobě) chápal potřeby města, podávali námitky místo pana Hejmy. Hejma by ji asi nikdy nedal, za developerské projekty vždy kopal.