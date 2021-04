Šéf NKÚ Kala: Stát odkládal řešení dlouhodobých problémů

Ano, to je základ keynesiánství. Ale ta poučka má i druhou část – státní rozpočtová stimulace agregátní poptávky v dobách deprese a krytí jejího schodku v době konjunktury. Jenomže my jsme v době konjunktury měli vysoce zadlužené nemocnice a v krizi jsme je oddlužili. Tím chci říct, že se tu na účet covidu-19 přičítají například i výdaje, které by stát stejně udělal a měl je udělat už dříve. Ke zvýšení některých sociálních výdajů ale docházelo už na začátku roku 2020, ještě před vypuknutím pandemie.