Šéf ČSSD Hamáček Kajnarovo svérázné vysvětlení sociální politiky chápe

„Pochopil jsem to tak, že chce upozornit na nedostatky v odměňování pracovníků v sociálních službách. Na to, že práce a péče, kterou ti lidé dělají, jsou zoufale podhodnocené, jakkoliv MPSV a vláda za poslední roky udělaly hodně pro to, aby se to zlepšilo,” řekl Novinkám v reakci na vyjádření Kajnara předseda strany Jan Hamáček .

Podle Hamáčka jde o otevření diskuse. „Možná to řekl kontroverzně, aby vybudil diskusi, ale nepochopil jsem to jako urážku. Pokud to bylo myšlené tak, jak jsem řekl, tak tomu rozumím. Rozhodně jsem to nepochopil tak, že by se chtěl dotknout klientů těch ústavů,” doplnil Hamáček.