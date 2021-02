Šéf asociace krajů Martin Kuba: Nebudeme vládě pomáhat s novým nouzovým stavem

V pátek jste jednali s vládou o možné podpoře nouzového stavu. Vy osobně jste ale vládu nepodpořil?

Někteří hejtmani vládu požádali, aby znovu vyhlásila nouzový stav. Já osobně jako hejtman Jihočeského kraje i další hejtmani za ODS ale nebudeme zatím pomáhat vládě s vyhlášením nového nouzového stavu, který zbytečně omezuje některé svobody, aniž by racionálně řešil situaci, se kterou se potřebujeme vypořádat. Ani na pátečním jednání mě vláda nepřesvědčila, ale budeme o jejím návrhu ještě přes víkend jednat. Nemůžeme se však ani v této situaci tvářit, že vláda není odpovědná za protikoronavirová opatření. Čtvrtečním hlasováním Sněmovny zodpovědnost z vlády nikdo nesejmul a teď nám musí říct další kroky.

Ve čtvrtek jste ale společně s dalšími hejtmany za ODS poslance vyzývali, aby ještě zvážili hlasování o nouzovém stavu. Jste z výsledku překvapen?

Především jsme vyzvali vládu a také opozici, aby hledaly nástroj, jak zajistit řízení pandemie na racionální úrovni. Myslím, že nouzový stav se stal politickým symbolem a obětním beránkem, který má řada obyvatel spojený s nefungujícími vládními opatřeními. Ono to tak není. Nouzový stav je pouze legislativní rámec a to, že vláda dělá blbá opatření, která nejsou funkční, to s nouzovým stavem nesouvisí. Chtěli jsme tedy, aby celé politické spektrum hledalo cestu, jak Českou republiku provést tím, co nás ještě může čekat. Chápu naštvanost opozice, protože řada kroků vlády dlouhodobě nedávala smysl, a také rozumím lidem, že nechtějí, aby byly omezovány jejich svobody. Na druhou stranu tohle není jen o nouzovém stavu.

Nouzový stav se stal symbolem, pod který se schová cokoliv.

Kdyby vláda nevyhlásila nouzový stav, mohli byste opatření řídit jako hejtmani v krajích?

Byl bych nerad, aby si někdo tuto situaci vykládal tak, jak to po čtvrtečním hlasování interpretovali někteří poslanci, že teď už to budou řídit hejtmani. Ono to tak prostě není, ale ne, protože bychom nechtěli. My na to nemáme legislativní nástroje.

Protiepidemiologická opatření nemohou vůbec na území kraje zavádět hejtmani. Na to je zákon o ochraně veřejného zdraví, ten bude muset dělat ministerstvo zdravotnictví, nebo krajské hygienické stanice. Hejtman se může pohybovat pouze v krizovém zákoně, to znamená vyhlásit stav nebezpečí, ale všichni si musíme být vědomi, že to je spíš nástroj, který je určený k likvidaci živelních katastrof. Nutně jsme tedy potřebovali slyšet od vlády, jak bude pokračovat.

Neobával byste se v případě nevyhlášení nouzového stavu černých scénářů včetně kolapsu nemocnic?

Naplněné nebo nenaplněné nemocnice budou podle toho, jak budou nastavena opatření a jak je budou lidé dodržovat. Vůbec to nesouvisí s tím, jestli je zaveden nouzový stav. To je právě to, co se stalo, že nouzový stav se stal symbolem, pod který se schová cokoliv. Lidé mají pocit, že kvůli nouzovému stavu jsou zavřená kadeřnictví a další služby. Ty věci spolu ale nesouvisí.

Řada podnikatelů už uvažuje, že v pondělí otevře provozy a služby. Co byste jim poradil?