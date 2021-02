Šéf Asociace krajů Kuba: Děti se mohou vrátit od března do škol

Nakonec jste našli s hejtmany shodu a požádali o čtrnáctidenní nouzový stav. Byl premiér Andrej Babiš i vláda vstřícní k vašim požadavkům a změní se tedy od pondělí z hlediska opatření vůbec něco?

Pro nás je zásadní, že se od března vrátí žáci do škol a také by se měly rozšířit návštěvní hodiny na úřadech, protože současný stav omezování hodin byl nesmyslný. Lidé stáli na úřadech dlouhé fronty a nemoc se tak spíše mohla ještě více šířit.

Dohodli jsme se také na tom, že řada opatření bude zrevidována. Shodli jsme se, že vládě dáváme čtrnáct dní na to, aby zajistila testy pro děti do škol. Zrovna tak by se mělo zajistit testování ve firmách. První, co požadujeme je, jak bude vláda postupovat při rozvolňování v oblasti obchodu a služeb, amatérského sportu a kultury. Domluvili jsme se také, že se budeme vídat každý týden. Dali jsme si podmínku, že hned v pondělí proběhnou jednání vlády s opozicí a že tento stav nebude zasahovat do práv a svobod lidí více než je zdrávo.

Byl jedním z důvodů vašeho rozhodnutí i fakt, že premiér Andrej Babiš připouštěl zavedení nouzového stavu pouze v krajích, které o něj požádají?

Byl to jeden z důvodů, proč jsme se jako hejtmani snažili najít jednotné řešení. Nechtěli jsme, aby každá část republiky fungovala od pondělí jinak. Někteří hejtmani mají ve svých krajích situaci velmi vážnou. Mají přeplněné nemocnice. Jen v minulém týdnu jsme v našich jihočeských nemocnicích přijímali deset pacientů z Karlovarského kraje.

Ta jednání byla velmi intenzivní. Poslechli jsme si názory hygieniků, bezpečnostní rady a svolávali krizové štáby. Není to tak, že by se hejtmani rozhodli takhle, nebo takhle. Já bych chtěl upozornit na to, že hejtman nerozhoduje o tom, jestli bude, nebo nebude otevřený obchod. Boj s pandemií je řízen a má být řízen z ministerstva zdravotnictví. Nouzový stav není klíčem k tomu, jestli to funguje dobře, nebo špatně a ani neotevírá a nezavírá obchody.

Jste přesvědčený, že se nyní i epidemiologická situace změní k lepšímu?

V současné době jsme s dalšími hejtmany během 72 hodin vyřešili velmi složitou situaci, která vznikla v poslanecké sněmovně. Jsem přesvědčený, že velkým problémem je důvěra lidí v rozhodování politiků a ve stát. Jako lékař anesteziolog bych řekl, že důvěra lidí potřebuje resuscituovat. Jestli se nám toto nepovede, tak žádné příkazy, zákazy ani nouzové stavy nepomohou.

Myslím si, že to, co nejvíc oslabuje důvěru lidí je, že v pátek padl nouzový stav a půlka národa má pocit, že v pondělí se jde do hospod, druhá půlka lidí se toho bojí. Všichni hejtmani jsou teď v situaci, kdy se část lidí zlobí, že se nerozvolňuje a druhá část má přesně opačný názor.

Je třeba si říct, že hejtmani nejsou epidemiologové, kteří říkají zítra se jede na hory a zítra se otevře tento provoz. Celý víkend jsme poslouchali hygieniky a řada hygienických stanic dává najevo, že je připravená k postupnému rozvolňování, pokud se samozřejmě nebude zhoršovat současná situace.

Podle některých právníků může být vyhlášení nouzového stavu za těchto podmínek protiústavní. Co si o tom myslíte?