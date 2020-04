Sedíte tu jak pecky a mlčíte, pustil se do ministrů ve Sněmovně Kalousek

„Ujasněme si, co znamenají vaše slova o táhnutí za jeden provaz. Byl jsem členem dvou středopravicových vlád a nikdy by mě nenapadlo, že bych se v takto důležitých otázkách nepokusil jednat s tripartitou. To je arogance a amatérismus a není to táhnutí za jeden provaz. Jestli si myslíte, že je to poslouchání jednoho vůdce, který hodí na zem provaz, na jehož druhém konci je smyčka pro podnikatele, tak za takový provaz my táhnout nebudeme,“ pustil se ostře do vlády Kalousek.