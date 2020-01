Se soukromými dopravci si vozíčkáři pohoršili

Jak upozornil, například na trasách z Prahy do Rakovníka, z Kolína do Šluknova či z Brna do Bohumína se už vozíčkář nesveze. Totéž platí pro rychlíky Arrivy na lince z Prahy do Tanvaldu. Přitom osobní vlaky ČD zde přepravu vozíčkářů umožňují. Že na tom nejsou soukromí dopravci s přepravou vozíčkářů nijak slavně, upozorňuje i ombudsmanka Anna Šabatová.