Sčítání lidu bude z větší částí elektronické, věří statistici

Vedle webových stránek a mobilní aplikace budou moci lidé zadat údaje ke sčítání i na některé z osmi stovek vybraných pošt. Bude rovněž možné formulář odeslat poštou přímo ČSÚ. V permanenci budou do 11. května i sčítací komisaři.

Výsledky sčítání budou podle předsedy ČSÚ Marka Rojíčka známy na přelomu let 2021 a 2022.

Podle ředitele České pošty Romana Knapa se do sčítání zapojí téměř 10 000 komisařů a pošta bude mít na starosti tisk, distribuci a zpracování papírových formulářů. Rozpočet projektu je 2,1 miliardy korun. Rojíček řekl, že sčítání se srovnáním cenové hladiny před deseti lety a nyní bude asi o pětinu levnější. Minulý cenzus vyšel na 2,27 miliardy korun.

Rojíček připomněl, že populační cenzy se konají ve většině zemí na světě, obvykle v letech končících nulou nebo jedničkou. Ve sbírce zákonů již byl podle něj zveřejněn zákon, který sčítání umožní, a ústav se připravuje na zkušební sčítání, které se uskuteční od 1. září do 22. října v několika desítkách lokalit po celé republice se zhruba 25 000 domácnostmi. Účast na zkušebním sčítání bude na rozdíl od „ostrého” dobrovolná.

Při předchozím sčítání v roce 2011 lidé vypisovali tři listy s 47 údaji, příští rok budou uvádět o dvě desítky údajů méně do dvou listů. To je podle Rojíčka dáno tím, že za posledních deset let vznikla řada registrů, které statistici mohou využít. Příkladem je registr domů, díky němuž odpadl jeden list formuláře, nebo registr obyvatel.