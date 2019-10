Schizofrenie vlády? Platí kampaň proti alkoholismu a zároveň snižuje DPH u piva

„V ČR máme problém s konzumací alkoholu. Je to objektivně doloženo na datech a je naším úkolem, abychom s tím něco dělali,“ uvedl v pondělí při zahájení kampaně v pražském Světozoru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). „Nechceme pití alkoholu zakazovat, chceme jen upozornit na to, že není normální. Neměla by to být běžná součást života, což pro mnoho lidí v ČR je,“ řekl ministr.

Vláda, ve které sedí, chce jít cestou vyššího zdanění, a tedy zdražení alkoholu, a také regulace reklamy. „V reklamách na alkohol jsou lidé ve společnosti, baví se, jsou usměvaví. Není dobře takhle alkohol ukazovat,“ řekl Vojtěch. Zákon o regulaci reklamy, který by vláda měla připravit do konce tohoto roku, by mohl podle něj jít švédskou cestou a v reklamě by se neměl alkohol zobrazovat zároveň s lidmi. „Chceme, aby byl alkohol v reklamě zobrazován jako produkt, ne jako součást života. Zjednodušeně, měla by tam být jen lahev a ne člověk, jak z ní pije,“ řekl ministr.