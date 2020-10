Schillerová: Deficit může být ještě vyšší

To jsem nikdy nenaznačila, to byla dezinterpretace. Šla jsem na pravidelnou schůzku k rozpočtu do Lán, a protože jsem podklady pro expertní tým a pana prezidenta musela předložit do konce srpna, kdy jsme ještě neměli aktuální makroekonomickou predikci, tak jsem tam samozřejmě dala čísla, která jsem v té době měla k dispozici. Dodala jsem, že jsou zatížená velkou nepřesností, že predikce bude až 15. září. Ten pracovní materiál unikl a někdo si tam sečetl ta čísla. Já jsem nikdy tento schodek nepotvrdila, protože by byl nereálný.

Minule byl původní schválený schodek 40 miliard, takže nyní je to o 280 miliard více. V jasném důsledku pandemie poklesly příjmy z daní, pojistného nebo dividendy od Letiště Praha. Na výdajové straně, abychom pomohli příjmům zdravotních pojišťoven, navýšíme dramaticky platbu za státního pojištěnce, to bude činit 52,8 miliardy.

Úplně otevřeně vám nebudu zastírat, že tam není započítán daňový balíček 2021. Ten je před druhým čtením ve Sněmovně, je tam řada pozměňovacích návrhů včetně návrhu na zrušení superhrubé mzdy a snížení daně zaměstnanců. V tuto chvíli nemohu dávat do rozpočtu něco, co neprošlo legislativním procesem. Bude o tom ještě velká debata ve Sněmovně. Uděláme všechno pro to, aby balíček byl schválen s účinností od 1. ledna, ale víte, že půjde ještě do Senátu a ten ho může vrátit. Nemohu dávat do rozpočtu něco, o čem nevím, v jakém rozsahu to bude.