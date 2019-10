Scheinherr: Městský okruh bez peněz státu nepostavíme

Máte za sebou schůzky ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem. Posunula se nějak dohoda Prahy se státem v souvislosti s dopravními stavbami?

Debata se týkala čistě staveb, které má v gesci ministerstvo dopravy a jeho organizace. Šlo především o vnější okruh a železniční stavby. S panem ministrem jsme se domluvili, že spolu uzavřeme memorandum a že pro nás jsou stavby jako Pražský okruh nebo železniční tunelová síť strategické. Už máme samostatné memorandum pro 511 (úsek Pražského okruhu D1 – Běchovice), kde jsme velice těsně ve spolupráci a už se to blíží reálnému cíli. U 518 a 519 bychom chtěli dosáhnout toho samého a důležité je, že jsme si připomněli i to, že nebudeme nic měnit na trasování.

Znamená to, že navržená a v územním plánu schválená severní trasa procházející okrajem Prahy platí? Pan ministr naposledy hovořil o tom, že je zde možná změna.

Trasa je daná a měnit se nebude. To jsme si potvrdili a je to definitivní.

Plánovaná dostavba Pražského okruhu Foto: Mapy.cz, Novinky

Jak na to koukají starostové a občané dotčených částí na severu, kteří o tom neustále a dokola debatují a nechtějí se s trasováním smířit.

My se s nimi i s kolegou Hlaváčkem (Petr Hlaváček TOP 09 - náměstek pro územní rozvoj) snažíme dohodnout na tom, že trasa sama o sobě nebude vypadat jako dálnice, ale že zohledníme nejmodernější technologie a poznatky i z hlediska emisí. To nemá vliv na trasování, ale třeba na to, že někde bude možné tunely trochu víc zahloubit. Mámě štěstí, že u úseků vypršela ministerstvu dopravy posouzení EIA a tím pádem musí získat nové, kde je možné dělat změny. Neočekáváme, že starostové budou jásat a řeknou, že se vším souhlasí, ale že aspoň nebudou tak silně protestovat a budou třeba neutrální.

Směrem ke starostům vysíláte signál, že takto to bude a ať se s tím smíří.

Vysílám signál, pojďme spolu spolupracovat a postavit dálnici tak, ať jsou dopady co nejméně negativní a ať nám také něco přináší.

Jejich argumenty jsou i takové, že vy sám jste před nástupem do funkce byl proti této variantě a nyní jste otočil.

Než jsem nastoupil, tak jsem říkal, že musíme obě varianty prověřit. Vytvořili jsme posouzení a výsledky hovoří jasně. Jen tato varianta je realizovatelná. Žádné takové posouzení předtím neexistovalo, minulá rada se pouze dohadovala. Toto je od Prahy jasný signál.

Jde o signál, který bude moct prosazovat i jakékoliv další vedení, které přijde po vás? Nebo se po vašem odchodu projekt opět vrátí na začátek a debaty o trasování se obnoví?

Myslím, že i opozice materiál přijímá pozitivně, a navíc došlo k tomu, že jsme vyhráli soud, který potvrdil, že tak, jak je to zaneseno v územním plánu starém 20 let, je to právoplatné. Ten, kdo by to chtěl rozporovat, tak nemá podklad ani z hlediska legislativního ani věcně technického.

O podmínce dostavby Pražského okruhu poslední dobou mluví především pan primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v souvislosti s vládní čtvrtí v Letňanech. Jedna z dalších jeho podmínek je 60 miliard na dostavbu Městského okruhu. Jsou podle vás tyto nároky ze strany Prahy adekvátní?

Vnitřní okruh je tak zásadní stavba celorepublikového významu, že ji sami bez pomoci státu postavit nedokážeme. Stejně jako jim my dáme jasnou podporu pro stavbu Pražského okruhu, tak potřebujeme podporu na vnitřní okruh. Neznám město v Evropě, které by nemělo spolufinancování ze strany státu.

Co vám k tomu pan ministr řekl?

Řekli jsme si, že je to na diskuzi i s ministryní financí. A je to diskuze i o metru D. Jednám zároveň s Evropskou investiční bankou (EIB), aby nám poskytli úvěr.

Poskytnou?

Vypadá to, že ano.

Kolik peněz?

U obou dvou projektů budeme potřebovat financování 40 až 50 miliard z vnějších zdrojů. Jednáme o tom zároveň s EIB. Čekáme, co vypíše EU v novém operačním programu doprava a jednáme o tom i se státem. Bez toho, aniž bychom získali cca 50 procent, tak nebudeme schopni stavby dokončit. Nedovedu si představit, že by si stát udělal takovou ostudu a nechal město u tak strategických staveb samotné. To by opravdu byla vláda neschopná.

Praha musí ale také dát něco vstříc. Nicméně pan primátor zatím vypadá, že nic moc vstříc nedává.

Myslím, že to není o diskuzi něco za něco, ale o tom, zda jsou pro vás stavby strategicky významné. Pokud ano, tak musíme hledat podporu, jak to zafinancovat.

Dobrá. Mluvil jste i o železničních stavbách. Předpokládám, že jde především o nějakou dohodu na trase Praha – Kladno s odbočkou na letiště.

Tam jsme si potvrdili, že to není jen trasa Praha – Kladno s odbočkou na letiště, ale je to i nové spojení 2, což jsou tunely pod Prahou. Jeden by měl vést z Masarykova nádraží přes Hlavní nádraží, kde by byla podzemní stanice, až ke Smíchovu. Tyto tunely by umožnily, že by regionální linky nemusely na nádražích končit, ale projely by městem. To by nám velmi uvolnilo i v rámci MHD, protože obyvatelé z jedné strany Prahy by se rychle dostali na druhou stranu.

V jaké je to fázi?

Ministerstvo zadává studii proveditelnosti. Zapojili jsme se do procesu a řekli jsme si, že je to další strategický projekt pro Prahu a že je třeba také úzká spolupráce.

Sledovaná varianta tunelů v Praze Foto: Mapy.cz

Všechno to zní velmi ideálně, ale jsou to v podstatě sliby, které nic neznamenají.

Jsou to strategické cíle. Reálný dopad má nyní 511, která je nejblíž a snažíme vše uspíšit. Do konce roku by mělo být nepravomocné územní rozhodnutí.

Pojďme tedy ještě k druhému aktuálnímu tématu, a to je vypovězení memoranda se společností Lime? Zmizí nyní zelené koloběžky z Prahy?

Je to bohužel tak, že ze zákona město nemá pravomoc službu regulovat nebo zakazovat. Ale to, že minulé vedení města uzavřelo memorandum, byl jasný signál, že takovou službu akceptuje a že s ní souhlasí. Snažil jsme se vyjednávat, aby negativní dopady na město byly co nejmenší, bohužel se mi to nepodařilo. Poslední kapkou bylo to, že nebudou koloběžky jezdit po pěších zónách, což společnost nedodržela. Stávají se nehody, na chodnících máme překážkové zóny a já jsem se rozhodnul, že memorandum úplně vypovím a začnu se společností úplně od znova vyjednávat o nových podmínkách tak, aby měla dostatek prostoru to do další sezóny vylepšit. Ale je tady ode mě jasný signál, že ta služba, jak je nyní, se mi nelíbí a rada města s ní nesouhlasí.

Kdy bude uzavřeno nové memorandum?

Odhaduji, že to bude do pár měsíců.

Do té doby ale stále budou koloběžky v Praze jezdit a nic se nezmění?

My je pokutujeme, pokud jezdí po pěších zónách a pokud jezdí po chodnících, ale není ve schopnostech města být v každé ulici a mít na každém místě policisty.

Jaké budou konkrétní podmínky nového memoranda? Často se objevují výtky, že musí mít parametry jako kolo, aby mohly jezdit na silnici. Bude toto třeba součástí podmínek?

Ano, určitě. Oba dva typy koloběžek, které společnost má, musí splňovat podmínky, jak to stanoví třeba ministerstvo dopravy. Další podmínka je, že každý uživatel bude muset mít pojištění zodpovědnosti. Firma dlouhodobě říkala, že to za uživatele nemůže mít, protože on je za jízdu zodpovědný sám, ale já chci, aby to bylo podobně jako když si půjčujete auto. V případě, že způsobí uživatel nějakou škodu, tak půjde třeba koruna na pojištění.

Jak to může v praxi vypadat? Třeba zaškrtnutím v aplikaci, že souhlasím s pojištěním?

To už je na nich, ale je to jedna z podmínek. Další, o čem vyjednávám je, že by Správa služeb, která dnes odtahuje vozidla, mohla naložit a odvézt koloběžku i bez přítomnosti policisty. Firma by nám následně proplatila pokutu, aby to pro nás bylo finančně výhodné.

Dokud nesplní firma podmínky, tak s nimi memorandum neuzavřeme a prosadíme změny zákonů tak, abychom je mohli odsud dostat

Znamená to, že by Praha zpětně peníze vymáhala?

Teď jsem to zadal správě služeb, aby zjistila, kolik by nás to stálo – odtah, řidič, technik, uskladnění. Může to být například 200 korun za koloběžku, které by nám museli zaplatit. Pravidla chci také dotvořit ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých. V případě, že to vytváří překážku pro nevidomé, tak by to byl příklad pro odtah. Další věc, kterou chci zavést, je zvýšení pokuty až na 10 eur, tedy 250 korun.

Kdy to tedy chcete mít nastavené?

Podmínky jsem oznamoval společnosti v posledních týdnech. Dokud je nesplní, tak s nimi memorandum neuzavřeme a budeme na ně vytvářet tlak.

Proč by měla společnost sama chtít? Teď nic neplatí a na základě memoranda by měla mnohem více striktních podmínek.

Společnost by měla chtít sama memorandum, co nejdříve uzavřít. Očekávám, že do 14 dnů půjde na rada vypovězení. Myslím, že společnost bude chtít s městem vycházet, jinak prosadíme legislativní změny zákonů tak, abychom je mohli odsud dostat.

To je ale dost na dlouho.