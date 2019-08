Sběratelské unikáty za desítky milionů oslnily města pod Pálavou

„Srazy veteránů nejsou ničím neobvyklým. Ale snad se kolegové neurazí, když řeknu, že někdy je to opravdu velmi pestrá všehochuť, co má nebo mělo motor. I když pánbůh zaplať i za to. My jsme se v případě pořádání srazu, který navštěvuje o víkendu tři, snad nejvýznamnější podpálavská města, tedy Lednici, Mikulov a Valtice, vsadili na jedinečnost,” řekl slovenský pořadatel a v současné době otec na mateřské dovolené Martin Mladoň.

„Ta je například v tom, že do pelotonu mohla (mimo doprovodných) jen vozidla, který byla vyrobena do roku 1945. A zastoupení, které se nám podařilo poskládat, myslím potěší nejen odborníky, ale především laické diváky, pro které je podívaná určena především. A to nejen na vozy, ale i jejich posádky, které jsou ve velké většině rovněž živými exponáty a pro které rovněž pořádáme, stejně jako pro stroje, soutěž originality kostýmů,“ doplnil Mladoň.

Mikulovskému náměstí sraz veteránů slušel. Foto: Miroslav Homola, Právo

Mladoň tím narážel na dámy v kloboučcích, se slunečníky či pány motoristy často v pumpkách nezbytných károvaných vestičkách, s motýlkem pod krkem, obvykle v běloskvoucí košili, většinou v bekovce a nezřídka i v buřince.

Pálava mu učarovala

Pořadatel sice bydlí až na východě Slovenska, ale Mikulovsko a Pálava mu učarovaly. „Pálava a města pod ní jsou v kurzu. Je zde množství především vinařských akcí a já si uvědomil, že to už nejsou akce ani tak pro domácí, ti si zajdou na víno někam do klidu, ale že v přemíře gastronomie a folkoru by se třeba lidé jak domácí, tak turisté podívali i na něco jiného. Vedení měst Mikulova, Valtic a Lednice neměli nic proti, a tak jsme tady,“ popsal jakoby nic pořádání dost náročné akce s devadesátikilometrovým „závodním“ okruhem, ve kterém se předvedla padesátka vozidel.

Mikulovskému náměstí sraz veteránů slušel. Foto: Miroslav Homola, Právo

A šlo věru o opravdové skvosty sběratelů z České i Slovenské republiky. Vždyť k nejstarším krasavcům patřily například legendární vozy Ford T roadster s rokem výroby 1911, který v době svého zrodu stál 850 dolarů, další fordka typu T pocházela z roku 1917, ze Štěchovic přijel Charron 10 HP z roku 1912. Mezi znalci však k opravdovým lahůdkám patřily vozy, které dosud jezdí, jsou původní včetně barvy interiéru a motoru, a tudíž nikdy nepoznaly ruku restaurátora.

K nim patřila například Tatra 12 z roku výroby 1930 ze slovenské Bojnice, která patří dokonce mezi technické památky Slovenska. Stydět se však rozhodně nemusí ani Zbrojovka Z5 Expres z roku 1936, která je zdí na běžných značkách stále jako mladice, ačkoli ji na silnici v Brně pustili už v roce 1936 a s kterou jezdí Jaroslav Koníček z Popovic.

Luxusní vozy

Samozřejmě, že tyto vozy nepřitahovaly takovou pozornost publika jako například Cadlilac V 16 (1930) či Essex Super sic (1931), či jiní luxusní krasavci u kterých jsme se přece jen dostali s Martinem Mladoněm na nejistou půdu jejich hodnoty v penězích.

Charron 10 HP z roku 1912 patří k ojedinělým vozům, na nějž je majitel ze Štěchovic náležitě pyšný. Foto: Miroslav Homola, Právo

„Je pravda že řada zde zastoupených vozů má cenu možná i více než dvacet milionů a je také pravda, že investice do veteránů je stále jistější ukládání peněz, než například do často padělaných obrazů či jiných pochybných starožitností.

Ovšem výsledkem toho, že se auta k renovaci pro obchodování ze zámoří většinou vozí, je těžké sehnat dobrého klempíře či truhláře na dřevěné rámy vozů a jiné specialisty. Na dobrého klempíře se čeká pět i sedm let, dodává organizátor.