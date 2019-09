Sběr víček stále frčí, ekologové smutní

Hlavním argumentem kritiků je nízká cena výkupu víček. Pohybuje se od čtyř do devíti korun za kilogram, nejobvyklejší cena je pětikoruna. Jedno víčko váží zhruba dva gramy. Na kilogram je tak potřeba zhruba 500 víček.

Podle Kropáčka je vhodné PET lahve vícekrát použít. Před jejím vyhozením do žlutého kontejneru sešlapat a zašroubovat, aby se do ní nevrátil vzduch a ona tak nezabrala víc prostoru. „Na dotřiďovací lince se PET lahev s víčkem prakticky vždy vytřídí k další recyklaci, takže k recyklaci zamíří jak víčko, tak lahev. Takže speciální sběr víček nedává žádný výrazný smysl v porovnání s vytříděním PET lahve s víčkem do žlutého kontejneru na plasty,“ dodal.