S úklidem Plzně pomáhají vězni z Borů

Nebylo by lepší ležet na kavalci? „No to určitě ne,“ reaguje Saša, jeden z šestice odsouzených. „Takhle rychleji utíká čas i trest. A něco uděláme pro město, je to dobrá věc,“ říká mladík, původní profesí vyučený kuchař. Že by mu tahle aktivita pomohla k rychlejšímu propuštění, si nemyslí.

Starosta je nadšený

„Stejně jdu za sto dvacet dní domů, dělám to, protože mě to naplňuje. Ten nepořádek tu nemůže být, vždyť je to hrozný,“ konstatuje Saša, který pracuje i ve věznici, mimo jiné uklízí kolem „hotelu Hvězda“, jak se známému vězení pro jeho tvar přezdívá.

V řadě jiných trestnic už podobná kooperace s obcemi funguje, v Plzni, přesněji ve čtvrti Slovany, s tím začali letos na podzim po podpisu memoranda mezi vedením věznice a radnicí uvedené městské částí. Platí až do roku 2025 – věznice dodá pracovní četu a doprovod, obvod určí lokalitu, zajistí dopravu i pracovní pomůcky.

Úklid Papírenského parku je druhá akce v pořadí, premiéra se odehrála před měsícem pod mostem Milénia. Scénář byl stejný – likvidace černých skládek a hald odpadků. „Osvědčili se,“ chválí vězně slovanský starosta Lumír Aschenbrenner (ODS).

„Jsou spolehliví, dokonce iniciativně dělali i to, co vlastně neměli v popisu práce. Třeba nahlásili nalezené injekční stříkačky nebo že je někde něco rozbitého,“ podotýká starosta.

Přepečlivý výběr

Skupinku šesti pracantů doprovází vychovatel Vlastimil Tučmandl, z toho, že by mu někdo utekl, obavy nemá. „Stát by se to pochopitelně mohlo, do hlavy nikomu nevidíte, ale máme tady jen vězně, kteří prošli opravdu náročným výběrovým sítem,“ zdůrazňuje.

Na Borech sedí přes tisíc odsouzených, užší kritéria ale splňuje jen necelých osm desítek vězňů. A z nich odborníci vytipovali ty nejlepší a nejspolehlivější, samozřejmě jde o lidi odsouzené za nenásilné trestné činy s nižšími sazbami, kteří už dělají mimo věznici nebo na nestřežených pracovištích.

„Všichni, co jsou tady, si plní své povinnosti, velmi dobře pracují. A dokonce jsou si vědomi toho, co venku spáchali, přiznávají, že něco udělali špatně,“ podotýká vychovatel, podle něhož je správné, že teď dostali šanci podílet se na úklidu města.