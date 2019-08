S kůrovcem budou bojovat i hasiči

„Vzhledem k tomu, že je velký problém s personálními kapacitami v kácení a svozu kůrovcového dřeva, tak si myslím, že by mohli hasiči pomoci. Kůrovec je jako požár, ale trvá mnohem déle a obnova lesů trvá také velmi dlouho. I díky krajským dotacím se nám podařilo vybavit dobrovolné jednotky velmi kvalitní technikou, kterou by bylo možné nasadit nejen do likvidace následků větrných smrští,“ řekl Právu hejtman.