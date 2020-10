Rýsuje se další kraj, na jihu Čech budou o koalici jednat lidovci, TOP 09 a ODS

Memorandum potvrdil Bartošek. Jak řekl, jednají s dalšími politickými subjekty. „Směřuje to k tomu, že když budeme úspěšní, vytvoříme koalici bez hnutí ANO," řekl Bartošek.

Další postup dnes zveřejní i Piráti. ČTK to řekl jejich volební manažer Luboš Kudláček. V neděli oznámili, že na jihu Čech dávají přednost koalici bez ANO a ODS, tedy bez dvou subjektů, které byly ve volbách Jihočeském kraji na prvním, respektive druhém místě. Šlo by o alianci s TOP 09 a KDU-ČSL, ČSSD, STAN a Jihočechy, dohromady by měla 31 mandátů z 55.