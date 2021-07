Rysa ze Šumavy našli u šéfa myslivců v mrazáku

„Vyšetřování není skončeno a zveřejnění podrobností by mohlo narušit jeho další průběh,“ vysvětila Kaňková, proč celní správa nechce zatím příliš rozkrývat karty.

To, že se jedná o zvíře ze Šumavy, potvrdila Právu Tereza Mináriková ze společnosti Alka Wildlife, která se zabývá výzkumem a ochranou volně žijících živočichů. „Známe jeho původ i kde žilo a pohybovalo se. Jde o rok a půl starého jedince,“ uvedla. Ochránci přírody rysa poznali podle skvrn na srsti.

„Fotky mrtvého zvířete jsme porovnali se snímky z fotopasti. Je tam shoda,“ dodala Mináriková. K odlovení rysa mělo dojít loni v létě v honitbě, kde vykonává právo myslivosti spolek, v jehož čele stojí právě vyšetřovaný muž. K mrtvému zvířeti neměl žádné doklady, kterými by legalizoval jeho původ, a nepředložil ani výjimku pro jeho držení.

Navíc rysa zachytily na dvou místech poblíž honitby fotopasti správy šumavského národního parku , naposledy to bylo právě v létě loňského roku. Od té doby se už zvíře nikde neukázalo.

Právo dotyčného myslivce požádalo o vysvětlení. „Nic říkat nebudu. Počkejte si na to, až se to vyšetří,“ řekl a zavěsil telefon. Celníkům prý tvrdil, že rysa našel mrtvého.

Jindřich Novák z České inspekce životního prostředí upozornil na to, že pokud se najde mrtvé zvíře v honitbě, je sice majetkem místního mysliveckého sdružení, ale v případě, že jde o zvlášť chráněný druh, musí držitel takového exempláře prokázat jeho původ a mít k jeho držení výjimku od krajského úřadu.

„Nejčistší způsob prokázání původu zvířete by bylo zavolat na místo nálezu policii, která by to zdokumentovala. Pak není problém požádat kraj o výjimku na přechovávání zvlášť chráněného živočicha,“ vysvětlil Novák.