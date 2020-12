Rychlejší testy samovýtěrem z nosu? Zákony jsou proti

Nedávno jste představili nové testy, které by mohly sloužit i k rychlému a spolehlivému testování většího počtu lidí například při kulturních, sportovních či společenských akcích. Jsou již dostupné?

Ano. Testuje je již řada zejména zdravotnických zařízení a zatím máme pozitivní ohlasy. Ozývají se i další zájemci. Je hodně lidí, kteří třeba dostanou rýmu a budou chtít být si jisti, že neohrozí své okolí. I v době, kdy již bude možné očkování, bude moci být test využíván třeba v případě potřeby rychlého spolehlivého vyšetření například na urgentních příjmech nebo jinde, kde potřebují znát rychle výsledek. Mohou to být divadla, sportovní kluby či firmy.

Deklarovali jste, že vaše testy dokážou odhalit infekci i u bezpříznakových jedinců v akutní fázi nemoci a výsledek je znám do hodiny po odběru. Na jakém principu jsou založeny?

Jsou založeny na metodě PCR, ale při zpracování je vynechán celý jeden krok. Není u nich potřeba náročná izolace RNA (ribonukleová kyselina je u některých virů samotnou nositelkou genetické informace, pozn. red.), která se u běžných testů dělá. Probíhá už samotná PCR reakce. Díky tomu je vyhodnocování podstatně rychlejší a levnější. Pro zdravotnický personál je to navíc méně nebezpečné.

Odběr vzorku z nosohltanu, který musejí provádět zdravotníci, je poměrně nepříjemný. Byl by odběr z nosu, který by si mohl navíc dělat každý sám, příjemnější?

Určitě. Samovýtěr z nosu odběrovou štětičkou by byl velmi jednoduchý. Štětičku by stačilo zasunout postupně do obou nosních dírek a po vytažení uzavřít do mikrozkumavky se speciálním médiem. Poté se virus inaktivuje zahřátím, takže ztrácí schopnost infikovat, a ihned se provede vyhodnocení pomocí PCR testu. Test je velmi snadno proveditelný pro laboratorní personál i zaškolené studenty se zkušeností s PCR technikami.

Jak to vypadá reálně s možností, že by si vzorek mohl odebrat každý sám z nosu?

Mohlo by to významně přispět k rozšíření kapacit, dosud často limitovaných nutností odběru zdravotnickým personálem vybaveným ochrannými pomůckami. Bohužel v současné době to česká legislativa neumožňuje. Potřebný je tak odběr klasickou cestou z nosohltanu. Samozřejmě do budoucna by asi bylo pro všechny zajímavé jít cestou samoodběrů.

Jsou výsledky stěrů z nosohltanu a nosu srovnatelné?

Srovnávali jsme výsledky u tisíce jedinců, kteří byli ochotni podrobit se současně odběru z nosu a nosohltanu. Výsledky byly shodné. Takže si myslíme, že by to byla cesta do budoucnosti, protože lidé by nebyli nuceni chodit do odběrových center, která jsou často přehlcena. Záleží to na vývoji legislativy.

Oslovili jste již třeba ministerstvo zdravotnictví, aby legislativní změnu iniciovalo?

V současné době zpracováváme publikaci, v níž ukazujeme, jak ta srovnání dopadla. Následně bychom chtěli změny legislativy dosáhnout.

Jsou již mezi zařízeními, kde vaše nové testy zkoušejí, třeba i domovy seniorů?

Rádi bychom, mohli bychom zaškolit i pracovníky. Problém je však v tom, že je těžké jim naše testy nabízet, když strategie státu je v nich, stejně jako v případě chystaného testování učitelů, založena na antigenních testech, které jim také hradí. Přitom využití našich testů by bylo pro domovy seniorů výhodnější, protože by odhalily všechny nakažené a testování by mohlo probíhat méně často.

Antigenní testy tedy neodhalí všechny nakažené?

Přesně tak. Nejsou tak citlivé. Naše testy dokážou na rozdíl od antigenních odhalit i nemocné, kteří mají malou virovou nálož. Jsou navíc levnější než klasické PCR testy.

Již dříve jste oznámili, že cena vašich testů by měla být zhruba třetinová oproti PCR sadám a neměla by překročit 500 Kč. Znáte přesnou cenu?

Nerada bych se k tomu vyjadřovala. Pořád se ještě tvoří.

Mohly by se vaše testy objevit třeba i v lékárnách?

Zatím to nepředpokládáme, protože vyhodnocení vyžaduje přístrojovou techniku. V budoucnu by se tam však mohly objevit sady na samoodběr z nosu, pokud jej legislativa schválí, samotný vzorek by pak byl analyzován v laboratoři.

Jste schopni zajistit při větším zájmu dost testů?