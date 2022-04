Ruské válečné zločiny na Ukrajině označí Sněmovna za genocidu, avizoval Výborný

„To, co se děje na Ukrajině, je genocida, jsou to válečné zločiny. A to nemusím mluvit jenom za KDU-ČSL, ale za celou koalici. Pojmenováváme to tak od momentu, kdy Rusko zahájilo agresi a válku vůči Ukrajině. Jsme na (přijetí usnesení o genocidě) připraveni,“ uvedl Výborný za vládní strany.