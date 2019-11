Ruinám běloveských lázní svitla naděje

„Běloveské lázně jsme koupili,“ potvrdil generální ředitel jesenických lázní Roman Provazník. Změnu vlastníka lázní v Bělovsi s dvousetletou historií, přerušenou začátkem devadesátých let minulého století, hodnotí kladně náchodská radnice.

Khalifa si doposud v Bělovsi ponechal zchátralou, z důvodu exekuce zastavenou stáčírnu, kde marně plánuje obnovit produkci minerálky Ida, přezdívané díky vysokému obsahu minerálů vostrá voda. „Předpokládám, že zhruba rok od dohody se strategickým partnerem by ida mohla být opět na trhu,“ plánoval před třemi lety Khalifa.

Hřebík do rakve vrazily lázním v Náchodě-Bělovsi restituce. Minerálku Ida, stáčenou do roku 2001 do láhví, pohřbil někdejší ředitel zkrachovalé Kreditní a průmyslové banky Plzeň Antonín Moravec.