Ručně ukovali bránu na počest padlých i života

Veškerou kreativitu nechalo vedení města na zhotoviteli. „Zadání znělo, že by se jim líbil nějaký oblouk. Pro nás to byla výzva, protože už tady stojí sochy od renomovaných umělců. Nakonec jsme se rozhodli pro otevřený oblouk, po kterých se pnou růže a lilie. Šlo nám o to, když se na něj člověk podívá, tak aby ho krásná ruční práce duševně povznesla,“ pokračoval Brož, který společně se svým kolegou Dmytro Romaniukem pracovali na bráně tři měsíce.