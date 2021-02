Rozvážka testů do škol má začít nejpozději příští týden

První statisíce neinvazivních antigenních testů se mají rozvážet do škol nejpozději příští týden. Pro začátek potřebuje ministerstvo vnitra, které nákup organizuje, pořídit čtvrt milionu testů pro sto tisíc maturantů a 30 tisíc kantorů, kteří se mají do škol vrátit 1. března. Testovat se mají sami, a to dvakrát týdně.