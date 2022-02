Rozpočet bude prezident kritizovat i chválit, řekl Rakušan po jednání se Zemanem

„Pana prezidenta jsem informoval o změnách ve vedení Policie ČR, dalším tématem byly změny v orgánech České pošty. Tam měl pan prezident mnoho otázek a komentářů. Bavili jsme se i o tom, jak by do budoucna měla tato instituce fungovat,“ řekl po setkání s prezidentem Rakušan.

Významným tématem podle něj byl také státní rozpočet na rok 2022, který by měla Sněmovna v prvním čtení schvalovat v pátek. Tehdy do dolní komory parlamentu zavítá s proslovem tradičně také prezident Zeman. „Bude to komplexní projev, bude chválit i kritizovat,“ nastínil ministr vnitra.