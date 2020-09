Rozmyslete si, jestli se opravdu musíte nechat otestovat, vyzval Vojtěch

Nákaza se nyní v ČR zjišťuje výtěrem z nosohltanu, což vyžaduje pracné laboratorní zpracování. Výsledek by lidé měli mít většinou do 48 hodin. Cena byla stanovena na maximálně 1674 korun za test a 82 korun za odběr. Některá centra účtují samoplátcům víc, například za přednostní výsledek. V říjnu by měly být k dispozici i testy ze slin, kde by vyhodnocení mělo trvat asi 45 minut.