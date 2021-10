Rozhodnutí o fondu Trojmoří nechá Babišův kabinet na příští vládě

Účast České republiky v iniciativě Trojmoří se opět odkládá, vláda Andreje Babiše (ANO) totiž na pondělním jednání neprojednala vstup do jejího investičního fondu. Necháme to nové vládě, řekl vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Česko se zavázalo, že do fondu pošle 20 milionů eur (asi půl miliardy korun).