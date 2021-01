Rozehnat nedělní protest by bylo nebezpečné, míní Hamáček

„Kdyby rozpouštěla demonstraci, kde k násilí nedochází, rizika by byla vyšší než nechat tu demonstraci proběhnout a svolavatele vyřešit až poté ve správním řízení,“ vysvětlil Hamáček.

Za to, že město nedělní akci nerozpustilo, kritizoval premiér Andrej Babiš (ANO) pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Podle zákona ale má tuto pravomoc magistrát jako státní správa, nikoliv vedení města jako představitelé městské samosprávy.

Proti Babišově kritice se v pondělí Hřib ohradil na Twitteru. „Kdybyste nebyl premiér a netrpěli jsme vaší neschopností, tak by žádná demonstrace nebyla. Hřib nemůže rozpustit demonstraci, to je pravomoc státní správy, a zákon mi do ní zakazuje zasahovat. Nevyzývejte k porušování zákonů a zkuste je sám dodržovat,“ vzkázal primátor Babišovi.