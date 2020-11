Roušky trápí spíš rodiče než žáky, tvrdí učitelé

„Děti to nějak zvládají, ale spíš to nezvládají rodiče, kteří si myslí, že děti mají problémy. Takže nás pořád bombardují, jestli to můžeme nějakým způsobem změnit, jestli by nemohly nosit štíty,“ reagoval na dotaz Práva ředitel ZŠ Pražačka v Praze 3 Pavel Dobeš.

„Ve třídě mám 26 dětí a chodí všechny. Hned jsme najeli na to, co děti už vlastně znaly od září a půlky října, už tehdy musely roušky nosit. Maminky jsou pečlivé, dávají dětem na výměnu. Máme samozřejmě také dezinfekci u vchodu do školy, u vstupu do třídy, nosíme roušky. V nich chodíme i na vycházky. Dětem nevadí, jsou hlavně rády, že jsou ve škole, a já taky. Je to bez problémů, myslím, že děti to zvládají i lépe než my dospělí,“ usmála se Petra Kačerová, třídní druhé třídy Základní školy Na Ostrově v Jaroměři na Náchodsku.