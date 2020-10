Roman Prymula. Jedinec, který jako první chtěl Čechy promořit

„Nedovedu si představit nikoho kompetentnějšího, který by stál v čele boje proti druhé vlně pandemie. Vím, jak skvěle jste obstál, když jste bojoval s první vlnou. A plně věřím, že stejně tak obstojíte i nyní ve velice a velice složité situaci,” věřil ve svého dlouholetého spojence Prymulu Zeman. Ostatně, za to, jak „zvládl první vlnu”, ho hodlal prezident 28. října ocenit státním vyznamenáním.

Výraznou tváří koronavirové pandemie v Česku se Roman Prymula stal už na jaře, kdy celosvětová epidemie dorazila na naše území. Zprvu řídil Ústřední krizový štáb a byl to on, kdo přicházel s návrhy většiny protiepidemických opatření. A také s prohlášeními, která premiér Babiš a tehdejší ministr Vojtěch následně před veřejností horečnatě „žehlili”, například slova o masivním promořování obyvatel nebo o tom, že by Česko mohlo uzavřít své hranice až na dva roky.