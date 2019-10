Rok v azylu nestačí. Samoživitelky na byt nemají

Problém ale přišel, když uplynul rok. „Stále jsem neměla dost financí, abych si mohla pronajmout byt. Nebylo reálné uhradit kauci, nájem dopředu a kdoví co ještě. Nakonec jsme s dcerou putovaly do dalších tří azylových domů, než jsem našla byt, který jsem schopna platit, a stálou práci, nikoliv brigády,“ popisovala mladá žena, která se kvůli dostupnějšímu bydlení nakonec odstěhovala padesát kilometrů za Prahu.

Její příběh se podobá mnoha dalším. Podle organizace Asociace neúplných rodin, která pomáhá samoživitelkám a provozuje program Vaše výživné, se víc než polovina obyvatelek azylových domů na vlastní či nájemní bydlení po jednom roce nezmůže. Místo do bytu putují do dalšího azylového domu.

„Nejen ve velkých městech se setkáváme s maminkami, které putují rok co rok po azylových domech a nemají možnost svou situaci příliš změnit. Varovným signálem mohou být samotné děti, které se do domovů vracejí s vlastním potomkem poté, co zde strávily už své dětství,“ uvedla ředitelka programu Vaše výživné Iveta Novotná.

Zhoršit situaci by podle ní mohla i nová pravidla týkající se příspěvku na bydlení, která připravuje vláda. Nová dávka by se totiž měla týkat jen těch, kteří už mají smlouvu a v bytě bydlí. Ten, kdo se teprve nastěhuje, bude příspěvek dostávat se zpožděním. „Ztíží to situaci těm rodičkám, které se chtějí dostat do normálního bydlení,“ míní Novotná.