Rok po tornádu v Moravské Nové Vsi se život začíná vracet do normálu

Za rok od neštěstí bylo jen do veřejných prostor investováno okolo 170 milionů korun. „Když jsem ale dal dohromady soukromé domy, veřejné plochy a budovy, podnikatelské subjekty... Celé to vychází až ke dvěma miliardám finanční pomoci, která tady byla a bude prostavěna,“ pokračuje starosta.

Život se zde už v rámci možností vrátil do normálu. „Ve škole budou pořád čtyři třídy, které se musely přesunout do náhradních míst, ale od nového školního roku už by měly být zpátky.“ Dokončuje se také oprava místní hospody.