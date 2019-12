Rodičovská pro všechny. Hlasujme i navzdory ANO, burcuje Maláčová

Sociální demokracie by měla ve Sněmovně podpořit štědřejší verzi rodičovské. Vyzývá k tomu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Poslanci ČSSD by podle ní měli podpořit rodičovskou pro všechny rodiny, které mají dítě mladší čtyř let, i za předpokladu, že koaliční ANO s tím nebude souhlasit.