Rodičky ani my nejsme testováni, je to nebezpečné, stěžuje si sestra od Apolináře

„Na první pohled to vypadá velmi dobře. Co se týče ochranných pomůcek, to se tento týden zlepšilo. Dorazily i respirátory třídy FFP3 a máme štíty, ale upřímně řečeno, nestačí to,” popisuje situaci všeobecná sestra na Gynekologicko-porodnické klinice u Apolináře v Praze, která spadá pod Všeobecnou fakultní nemocnici (VFN).

Ona sama i její kolegyně mají především strach z nákazy, jelikož rodičky ani pacientky, které přicházejí na plánované operace, neabsolvují testy na koronavirus. Denně navíc sestra, které je přes 60 let a nepřála si zveřejnit své jméno, ošetří více než 10 pacientů.

Vedení se nestará, cítím se ohrožená

„Operujeme v omezeném programu a jen onkologické pacientky. Ty mají sice roušku, ale nejsou vyšetřené na koronavirus. Pacientky i rodičky jsou skvělé, chápou to, děkují nám a uvědomují si v jakém režimu fungujeme. Mrzí mě, že se o nás ale vůbec nepostará naše vedení. Cítím se ohrožená, jsem už v rizikové skupině, není mi to příjemné a opravdu mi to strašně vadí,” zlobí se sestra.

Na prvním místě by podle ní měla být právě péče o sestry a lékaře, aby oni měli jistotu, že nenakazí pacienty. „Neustále postrádám tu primární péči vůči zdravotnímu personálu. Přeci není takový problém ty pacientky dovyšetřit jedním testem, jehož výsledky můžeme znát za pět hodin: Pokud by se nákaza prokázala v pooperační péči, mohly by nastat vážné komplikace,” uvedla.

Navíc na koronavirus nebyl podle ní zatím testován ani personál oddělení. Tudíž hrozí riziko přesnosu právě i na pacientky. A to za situace, kdy má oddělení pět nakažených lékařů, kteří jsou v domácí karanténě a léčí se.

Testy začnou v pondělí, slibuje VFN

Sestřička dále dodala, že vedení přislíbilo, že testy se budou dělat u všech pacientek od příštího týdne.

To Novinkám potvrdila i mluvčí VFN Heřmánková.