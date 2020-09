Rodiče školáků, kteří budou kvůli karanténě učitelů doma, mohou nakonec ošetřovné dostat

"Znamenalo by to, že by se v těchto školách mohl posunout začátek školního roku," vysvětlila mluvčí esortu Aneta Lednová. Úřad podle ní už toto řešení umožnil ZŠ prof. Švejcara v Praze 12 nebo Gymnáziu Nymburk.

Ošetřovné se nyní dává z nemocenského pojištění ve výši 60 procent základu výdělku devět dnů na děti do deseti let. Aktuální návrh ministerstva práce počítá s tím, že by se vyplácelo po celou dobu případného uzavření tříd či škol. Podpora by měla být na školáky do 13 let. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ale není úprava ošetřovného teď urgentní.