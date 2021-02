Rodiče neměli na školné. Hudebku zachránili dárci

„Je to neuvěřitelný počin. Už teď máme asi 12 dárců a snažíme se pro peníze vytipovat děti. Na druhou stranu chápeme, že pro mnohé může být těžké takový dar přijmout,“ upozornil před dvěma týdny ředitel školy Karel Šust s tím, že není neobvyklé, že se v pololetí někteří žáci odhlašují. Ale běžně jich je u nich na škole do stovky.

Pro vedení škol to pak znamená, že budou muset snížit učitelům úvazky. A tím i výplatu. „Odhlašuje se hodně dětí. Jejich rozhodnutí není jen otázkou vedení učitele. Je to blbá nálada, demotivace, sociální distanc, který je pro lidské bytosti horší než covid. A úvazky? Co odhlášené děcko, to hodina pryč. A nabrat nového žáka nemáme v této době šanci,“ povzdechla si jedna z takto postižených pedagožek.